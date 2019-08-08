Denizli'deki depremden ilk görüntüler geldi
DENİZLİ'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde art arda depremler meydana geldi. Deprem sonrası enkaz altına kalanlar kurtarıldı.
Çardak'taki depremin büyüklüğü 4,2 olurken; Bozkurt ilçesi 6,0 büyüklüğünde sallandı. Depremde yaklaşık 100 hanenin hasar aldığı, enkaz altında kalanların da kurtarıldığı bilgisi verildi. Yapılan son açıklamalara göre ise can kaybının yaşanmadığı bölgede, yaralıların olduğu aktarıldı.
"Çöken evlerin altında kalanlar oldu"
Sarsıntının 15-20 saniye civarında sürdüğü de son geçilen bilgiler arasında...
Depremin ardından konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu. Makam odamın duvarı da yıkıldı." dedi.
Can kaybı yok
AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.
Elektrik kesintisi yaşandı
Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi. İl genelinde elektrik kesintisi yaşanırken, depreme ilişkin ilk görüntüler de geldi.