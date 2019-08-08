Denizli'deki depremden ilk görüntüler geldi

Elektrik kesintisi yaşandı

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi. İl genelinde elektrik kesintisi yaşanırken, depreme ilişkin ilk görüntüler de geldi.