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Denizli'deki şiddetli deprem sonrası Bozkurt Belediye Başkanı: Makam odamın duvarı yıkıldı

İzmir'deki 4.8 depremin ardından merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Öte yandan canlı yayına bağlanan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, yaşananları anlatırken 'makam odamın duvarı yıkıldı' dedi.

Ege Bölgesi bugün beşik gibi sallandı. İzmir'deki depremin ardından Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Bozkurt'un Belediye Başkanı Birsen Çelik, can kaybı olmadığını duyurdu.

CNN Türk'e bağlanan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik "15-20 saniye süren bir depremle karşılaştık, benim makam odamın duvarı yıkıldı. 2-3 ev yıkıldığını haberini aldık, yaralılar var. Vatandaşlarımız korktu. Kriz masası oluşturduk. İki üç evin yıkıldığına ilişkin haber aldık. Hemen oraya ekip gönderdik. Can kaybımız yok." dedi.

Çelik ayrıca şunları söyledi;

Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. 1-2 ev yıkılmasına rağmen ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanından ilk açıklama

Depremin ardından Bozkurt ilçesine hareket eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde hissettim, kapalı bir alandaydım. Şimdi Baklan'a hareket ediyorum. Kent merkezinde deprem hissedildi. Bozkurt ve Baklan merkeze ortalama 70 kilometre uzaklıkta. Herhangi bir can kaybı yok. Bazı çatlaklar var. Vatandaşlar da panik var. Ekiplerimiz sahada. Olumsuz haber yok, can kaybı yok" dedi.

Tutluca Belediye Başkanı: 100 kerpiç ev yıkıldı

Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin ise Tutluca'da 192 hanelerinin olduğunu evlerinin 100 tanesinin kerpiçten yapıldığından dolayı yıkıldığını söyledi. Nüfusunun 750 olduğunu açıkladı. Karaşahin, "Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olamaya çalışıyoruz diyerek bölgeye AFAD ve yardım kuruluşlarının ulaşması bekleniyor." diye konuştu.

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