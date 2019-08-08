Denizli Valisi Hasan Karahan'dan şok etkisi yaratan deprem sonrası ilk açıklama

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, 6 şiddetiyle şok etkisi yaratan deprem sonrası basın mensupların karşısına geçip açıklamalarda bulundu. Karahan vatandaşlara evlere girmeme konusunda 'artçılar olabilir' diyerek uyardı.

Vali Karahan, ilçe sakinlerini artçılara karşı uyararak evlerine gitmemelerini istedi. Karahan'ın açıklamaları şöyle; ''Bazı evlerde hasar olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız binaları terk ettiler. Biz de evlere girin çağrısı yapmıyoruz bu gece çünkü artçılar olabilir. Şu ana kadar bir can kaybı yok. Hasarları tespit edecek tedbirler alıyoruz. Artçıların uzun süreli olmamasını temenni ediyoruz.

Bütün hizmetleri binaların bahçesinde sürdürüyoruz

Vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yıkım olduğuna dair bilgiler var. Kerpiç evler ve ahırlarda yıkımlar var. Betonarme evlerde ufak tefek çatlaklar haricinde bir bilgi bulunmuyor. Enkaz altında kalan yaralı bilgisi henüz gelmedi. Resmi kurumları boşalttık. Bütün hizmetleri binaların bahçesinde sürdürüyoruz.''.

Bozkurt kaymakamlık binası boşaltıldı

Valilikten yapılan açıklamada ise, “Meydana gelen depremde; ilk belirlemelere göre can kaybı tespit edilmemiş olup, Çardak ilçemizde 5 vatandaşımızda da hafif yaralanmalar tespit edilmiştir. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup Valiliğimiz dışındaki alınacak olan bilgilere itibar edilmemesi rica olunur” ifadeleri yer aldı.