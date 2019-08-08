HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Ordu'da alkol satan işletmelere uygulama yapıldı

İhlas Haber Ajansı
Ordu'da alkol satan işletmelere uygulama yapıldı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte ve kaçak alkol uygulaması yapıldı. 137 alkollü içki satışı yapan iş yeri denetlendi. aranan 5 şahıs yakalandı 3 şahıs tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde sahte ve kaçak alkol uygulaması operasyonu icra edildi. 156 personelin katıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Aynı uygulamada 137 alkollü içki satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Yetkililer, 2019 yılı içerisinde icra edilen sahte-kaçak alkol uygulaması operasyonu uygulamalarında şimdiye kadar çeşitli suçlardan aranan 5 şahsın yakalandığını, 3 şahsın tutuklandığını, 410 umuma açık yerin kontrol edildiğini, sahte ve kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Akşener Kaz Dağları'ndan Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör
Akşener Kaz Dağları'ndan Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör
Denizli Valisi Hasan Karahan'dan şok etkisi yaratan deprem sonrası ilk açıklama
Denizli Valisi Hasan Karahan'dan şok etkisi yaratan deprem sonrası ilk açıklama
Denizli'deki şiddetli deprem sonrası Bozkurt Belediye Başkanı: Makam odamın duvarı yıkıldı
Denizli'deki şiddetli deprem sonrası Bozkurt Belediye Başkanı: Makam odamın duvarı yıkıldı
Denizli'de şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü farklı veriyor
Denizli'de şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü farklı veriyor
Fatih Terim Ömer Toprak'ı istedi yönetim harekete geçti
Fatih Terim Ömer Toprak'ı istedi yönetim harekete geçti
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: İkinci kez olmasına müsade etmeyiz
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: İkinci kez olmasına müsade etmeyiz
ÖNCEKİ HABERLER
Fikret Orman'dan hakemlere: Hata yapın, yanlış yapmayın
Fikret Orman'dan hakemlere: Hata yapın, yanlış yapmayın
Şanlıurfa'da canlı bomba alarmı! Kent merkezi polisler harekete geçti
Şanlıurfa'da canlı bomba alarmı! Kent merkezi polisler harekete geçti
Iğdır'da terör propagandası yapan 6 kişiye gözaltı! Aralarında HDP'li meclis üyeside var
Iğdır'da terör propagandası yapan 6 kişiye gözaltı! Aralarında HDP'li meclis üyeside var
David Luiz'in yeni takımı belli oldu
David Luiz'in yeni takımı belli oldu
WhatsApp grup sohbetlerine katılanları sarsan uyarı
WhatsApp grup sohbetlerine katılanları sarsan uyarı
Saka kuşu yakalama cezası 81 bin 795 lira! Yakalananlar da Suriyeli
Saka kuşu yakalama cezası 81 bin 795 lira! Yakalananlar da Suriyeli
Yorumlar