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Iğdır'da terör propagandası yapan 6 kişiye gözaltı! Aralarında HDP'li meclis üyeside var

Iğdır'da terör propagandası yapan 6 kişiye gözaltı! Aralarında HDP'li meclis üyeside var

IĞDIR'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK adına propaganda yaptıkları öne sürülen aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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