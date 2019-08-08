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Zekeriya Alp: Teknolojik gelişmelerden futbol da nasibi almaktadır

İhlas Haber Ajansı
Zekeriya Alp: Teknolojik gelişmelerden futbol da nasibi almaktadır

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Doğan Babacan Yaz Seminerinin açılışında konuştu. Alp, “Hakemlik, deneyim arttıkça başarının arttığı bir uğraştır. MHK’ya burada çok büyük görev düşmektedir” dedi. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri devam ediyor. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Ulusal Başkanı Şenes Erzik, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve hakemler katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, “Bu semineri TFF Yönetim Kurulu ile duayen hakemlerimizden Doğan Babacan adına düzenliyoruz. Doğan Babacan, Türk futboluna üst düzeyde hizmet etmiş, hakemliği gelişmesine de katkılarda bulunmuş, Dünya kupasında maç yönetmiş ilk hakemimizdir. 4 Temmuz’da görevimize başladık." dedi.

"Bu ayrıcalığın farkındayız"
Alp konuşmasının devamında "Türk futboluna uzun yıllardır hizmet eden Nihat Özdemir’e hakem camiasına hizmet etme şansı verdiği için teşekkür ederiz. Bu ayrıcalığın farkındayız. Çalışmalarımıza başladık. Terfi kurslarına yaparak klasmanları belirledik. Üst klasman hakem kampını VAR ile ilgili çalışmalarla Riva’da gerçekleştirdik. Hakemler atletik testinde başarılı oldu ve sevincimizi onlarla paylaştık. MHK talimatıyla il ve bölgesel hakem kurullarımızı yeniden atadık” ifadelerini kullandı. 

“Teknolojik gelişmelerden futbol da nasibi almaktadır” 
Hakemliğin meslek olmak yolunda ilerlediğine dikkat çeken Alp, “Hakemlik, deneyim arttıkça başarının arttığı bir uğraştır. MHK’ya burada çok büyük görev düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hakem ve gözlemcilerin de görevlerini en doğru şekilde yapmalarını, adil ve dürüst başarılı yönetimler göstermelerini bekliyoruz. Teknolojik gelişmelerden futbol da nasibini almaktadır. Gol çizgisi teknolojisi ve VAR sistemi bunların çarpıcı olanlarıdır. Geçen sezon VAR uygulamalarında bazı yanlışların olduğu bir gerçektir. Hakemlerimizin kolaya kaçarak nasıl olsa VAR sistemi var diye sorumluluk almaktan kaçtıkları olmuştur. Bu sorumluluğun herhangi tereddüde yer vermeden yerine getirilmesi gerekmektedir” diye konuştu. 

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