Raman Chibsah Gazişehir Gaziantep'te

Gazişehir Gaziantep, Serie B ekiplerinden Frosinone forması giyen Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yaz transfer dönemi kapsamında 13. transferini gerçekleştirdi.

Gaziantep temsilcisi, son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'de oynayan 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah'ı kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Chibsah ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Kariyerinde Juventus, Parma, Benevento ve son olarak Frosinone takımlarında forma giyen yıldız futbolcu, 3 kez Gana Milli Takımı formasını terletti.

Geçtiğimiz sezon İtalya Seria A Ligi’nde 32 karşılaşmada forma giyen Chibsah, takımıyla bir kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 219 resmi müsabakaya çıkan Chibsah, 11 gol atıp 9 asist kaydetti.