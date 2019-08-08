Emre Erdoğan Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nda dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor

Şimdiye kadar 33 kişi başardı

Emre Erdoğan, antrenman yaptığı Alaçatı'da, yaptığı açıklamada, 8 yaşından itibaren sutopu oynamaya başladığını, 25 yaşından sonra da açık suda yüzmeye başladığını belirtti. Türkiye'de önemli yarışmalara katıldığını, çoğunda kupaları kucaklama şansına eriştiğini anlatan Erdoğan, yurt dışında da ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.