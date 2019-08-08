Emre Erdoğan Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nda dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor
"Ocean's Seven" adıyla bilinen dünyanın en zorlu yüzme parkurlarından üçünü tamamlayan 33 yaşındaki açık su yüzücüsü Emre Erdoğan, Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nı geçen ilk Türk olmayı hedefliyor.
İzmirli Emre Erdoğan, 2 yaşında öğrendiği yüzmede Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak için saatler boyu süren kara ve açık su antrenmanları yapıyor.
Çanakkale, Marmaris, Datça ve Kaş'ta düzenlenen ulusal organizasyonlarda defalarca Türkiye şampiyonu olan, yurt dışında da Cebelitarık, Manş ve Catalina'yı aşan Emre Erdoğan, 18 Ağustos'ta Japonya'da Tsugaru Boğazı'nda kulaç atacak.
Tsugaru Boğazı'nı geçen ilk Türk olmayı hedefleyen Erdoğan, aynı zamanda, ABD'li yüzücü Steven Munatones'in 1990 yılında elde ettiği 6 saat 11 dakikalık dünya rekorunu da kırmaya çalışacak.
Şimdiye kadar 33 kişi başardı
Emre Erdoğan, antrenman yaptığı Alaçatı'da, yaptığı açıklamada, 8 yaşından itibaren sutopu oynamaya başladığını, 25 yaşından sonra da açık suda yüzmeye başladığını belirtti. Türkiye'de önemli yarışmalara katıldığını, çoğunda kupaları kucaklama şansına eriştiğini anlatan Erdoğan, yurt dışında da ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.