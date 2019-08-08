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Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan'da dün evine baskın düzenlenen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Atambayev, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmaya çalışılmış ancak operasyon başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Atambayev, operasyonda görevli 6 güvenlik görevlisini rehin almış ve destekçilerine toplanma çağrısında bulunmuştu.

Güvenlik güçleri, bugün Atambayev’in evine ikinci kez baskın düzenledi. Güvenli güçleri, öğle saatlerinde Atambayev’in başkent Bişkek’in güneyinde bulunan Koy-Taş köyündeki evine geldi. Atambayev’in rehin tuttuğu 6 güvenlik görevlisi serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri evden ambulansla alınırken eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Savcılığa ifade vermeye gitmeyince...

Atambayev görevi sonlandıktan sonra geçtiğimiz 20 Haziran’da Kırgızistan parlamentosunda yapılan oylama ile dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Organize suç örgütü liderliği ve yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev, savcılığın ifadeye çağırmasına rağmen ifade vermeyi reddetti. Atambayev’in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı’nın destekçileri polise karşı direniş gösterdi.

Çatışmalarda 10 kişi yaralandı

Atambayev’in evine yapılan operasyon esnasında yaşanan çatışma sonucu polisin vatandaşlara plastik mermi ile müdahale ettiği aktarıldı. Çıkan çatışmada çok sayıda kişi gözaltına alınırken 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Atambayev’in ise özel kuvvetler tarafından evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü açıklandı.

Atambayev: Silah kullanacağımı söylemiştim

Atambayev, dün evine düzenlenen operasyona ilişkin, "Daha önce silah kullanacağımı söylemiştim. Uyarılarımı dikkate almadılar. Burada sadece bende silah var. Vatandaşların elinde silah yok. Dün silah kullandım." diye konuştu

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