HABER /  SPOR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

78 milyon Euro'luk transfer açıklandı!

78 milyon Euro'luk transfer açıklandı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Manchester United'dan Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'yu transfer etti.

Inter, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Lukaku ile 5 sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda Inter forması giymiş olan Lukaku, kulübün sloganı olan "Inter. Herkes için değil. Bu nedenle buradayım." ifadeleriyle kendi transferini duyurdu. 

Bir diğer Serie A ekibi Juventus'un da kadrosuna katmak için uzun süre uğraş verdiği yıldız oyuncu, dün Milano'ya gelerek bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Lukaku'ya gün boyu çok sayıda Inter taraftarı yoğun ilgi gösterdi. 

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Inter'in Lukaku için İngiliz ekibi Manchester United'a 65 milyon avro ve 13 milyon civarında ek ücret önerdiği ve transferin bu şekilde tamamlandığı ifade edildi. Lukaku'nun yıllığı 8,5 milyon avro ücret alacağı kaydedildi.

Romelu Lukaku'nun Inter tarihinin en pahalı transferlerinden biri olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı
Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı
Fuat Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz
Fuat Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz
Konya'daki kazada motosiklet sürücüsü kendini savundu
Konya'daki kazada motosiklet sürücüsü kendini savundu
Motorin ve benzine indirim geldi! Motorindeki indirim daha yüksek
Motorin ve benzine indirim geldi! Motorindeki indirim daha yüksek
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı
Akşener Kaz Dağları'ndan Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör
Akşener Kaz Dağları'ndan Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör
ÖNCEKİ HABERLER
ABD mahkemesinden Cemal Kaşıkçı kararı
ABD mahkemesinden Cemal Kaşıkçı kararı
Karısını öldürdü cesedine sarılıp ağladı
Karısını öldürdü cesedine sarılıp ağladı
Manisa'da 14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Manisa'da 14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı tutuklandı
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı tutuklandı
Bakan Koca depremle ilgili son bilgileri paylaştı
Bakan Koca depremle ilgili son bilgileri paylaştı
Van kedisi Nazlı doğumda rekor kırdı! Profesör şaşkına döndü
Van kedisi Nazlı doğumda rekor kırdı! Profesör şaşkına döndü
Yorumlar