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Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı tutuklandı

Pakistan'ın cezaevindeki eski Başbakanı Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz tutuklanarak Ulusal Hesap Verme Bürosuna götürüldü.

Pakistan'ın cezaevindeki eski Başbakanı Navaz Şerif'in kızı ve ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz, yolsuzluk iddiaları nedeniyle mahkemede ifade vermediği gerekçesiyle tutuklandı.

PML-N ve Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) yetkililerinin DawnNews televizyon kanalına yaptığı açıklamaya göre, Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ifade vermeye çağırılan Meryem Navaz, mahkemeye mazeret sunarak cezaevindeki babasını ziyarete gitti.

Mahkemeye çıkmadığı takdirde zorla getirilme kararı bulunan Meryem Navaz, cezaevindeki ziyaretten dönerken NAB yetkililerince tutuklanarak NAB'ın Lahor ofisine götürüldü.

Burada bir gün tutulacak Meryem Navaz'ın yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. NAB'ın mahkeme karar verene kadar gözaltına almadan direkt tutuklama yetkisi bulunuyor.

Navaz'ın ardından aynı davada yargılanan kuzeni Yusuf Abbas'ın da gözaltına alındığını açıklayan NAB, Abbas'ın da hakim karşısına çıkarılacağını duyurdu.

Fabrikanın büyük ortağı olan Meryem Navaz, fabrika üzerinden milyarlarca Pakistan rupisi değerinde şüpheli işlem yapıldığı iddiasıyla yargılanıyor.

Geçen yıl da Londra'daki Avenfield apartmanından kaynağı belli olmayan parayla lüks daireler aldığı iddiasıyla yargılanan Navaz, bu davadan 7 yıl hapis cezası almış ancak hapse girdikten 2 ay sonra adil yargılanmadığı gerekçesiyle serbest kalmıştı.

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