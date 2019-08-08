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Bakan Koca depremle ilgili son bilgileri paylaştı

Bakan Koca depremle ilgili son bilgileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden 27 vatandaşın etkilendiğini bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin Isparta, Denizli, Afyon ve Burdur'da hissedildiğini belirtti.

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu illerimizde toplam 27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Yüksekten atlama ve panik sebebiyle hafif yaralanan 5 vatandaşımızın genel durumu iyidir. Deprem bölgesinde etkilenen başka vatandaşımız olup olmadığını tespit etmek üzere görevlendirdiğimiz ekiplerimiz, 22 ambulans ile bölgeyi taramaktadır.

Ayrıca Çardak Devlet Hastanemizin yanında çadır poliklinik kurmaktayız. Hastanede herhangi bir hasar olmamakla birlikte tedbiren kurulan çadır poliklinik, yaklaşık bir saat sonra vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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