Karısını öldürdü cesedine sarılıp ağladı

New York'ta kıskanç adam, eski karısını çalıştığı kuaförde bıçaklayarak öldürdükten sonra kadının cansız bedeninin üzerine uzanarak göz yaşı döktü.

New York'ta eski karısının başka erkeklerle görüştüğünü öğrenen adam, kadının çalıştığı kuaföre giderek onu defalarca bıçakladı.

35 yaşındaki Iris Rodriguez isimli kadın, kuaförde çalıştığı sırada eski kocası akşam saatlerinde çalıştığı yere geldi. Adam, Irish'i arkadaşlarının gözü önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Yere yığılan Irish'in cansız bedeni kanlar içinde kalırken adam, eski karısının cansız bedenine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

4 yıllık evlilikleri ocak ayında sona ermiş

Rodriguez ve kocasının ocak ayında yaklaşık dört yıllık evliliklerini bitirdikleri, adamın Iris Rodriguez'in başka erkeklerle konuştuğunu duyunca kıskançlıktan böyle bir şey yaptığı öğrenildi.