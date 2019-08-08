Karabük'te bir çocuk annesi kendini astı
Demirören Haber Ajansı
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde Hamide A. (48), kendini iple tavana asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesi Hüseyin Çelebi Mahallesi Çılbır Sokak’ta meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hamide A., evinin tavanına kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Nihat A., evine girdiğinde eşini tavana iple asılı buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hamide A.'nın öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından 1 çocuk annesi Hamide A.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.