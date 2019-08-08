HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

11 milyar yaşındaki galaksiler görüntülendi

Anadolu Ajansı
11 milyar yaşındaki galaksiler görüntülendi

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevine (ESO) ait 'Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu'yla Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan 39 büyük galaksi tespit edildi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, teleskopla kaydedilen görüntüler, 13,7 milyar yıl önce oluşan evrenin ilk 2 milyar yıllık döneminde büyük boyutlardaki galaksilerin varlığını kanıtladı. 

Çalışmada yer alan araştırmacı Tao Wang, elde edilen bulguların evrenin oluşum aşamasının yeniden yazımına ve uzaya bakışın değişimine yol açabileceğini savundu.

Görüntülerin daha büyük ve parlak başka yıldızların da mevcut olabileceği ihtimalini arttırdığını belirten Wang, buna karşılık uzaydaki geniş toz kütlelerinin uzaklardaki yıldızların görünürlüğünü azaltabileceğine dikkati çekti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı
Yargıtay Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı
Diagne'nin Aston Villa'ya transfer olma ihtimali kalmadı
Diagne'nin Aston Villa'ya transfer olma ihtimali kalmadı
Manisa'da 14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Manisa'da 14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı
Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı
Fuat Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz
Fuat Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz
Konya'daki kazada motosiklet sürücüsü kendini savundu
Konya'daki kazada motosiklet sürücüsü kendini savundu
ÖNCEKİ HABERLER
Çardak Havalimanı depremden etkilendi
Çardak Havalimanı depremden etkilendi
Karabük'te bir çocuk annesi kendini astı
Karabük'te bir çocuk annesi kendini astı
78 milyon Euro'luk transfer açıklandı!
78 milyon Euro'luk transfer açıklandı!
ABD mahkemesinden Cemal Kaşıkçı kararı
ABD mahkemesinden Cemal Kaşıkçı kararı
Karısını öldürdü cesedine sarılıp ağladı
Karısını öldürdü cesedine sarılıp ağladı
1. sınıflar ne zaman okula başlayacak MEB 1. sınıf yaşı kaç oldu?
1. sınıflar ne zaman okula başlayacak MEB 1. sınıf yaşı kaç oldu?
Yorumlar