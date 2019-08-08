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Çardak Havalimanı depremden etkilendi

Çardak Havalimanı depremden etkilendi

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak Havalimanında birçok noktada hasar oluştu. Havalimanı kulesine ait camların kırıldığı depremde asma tavan da çöktü.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çardak Havalimanı'nda da hasar meydana geldi. Deprem sırasında havalimanı kulesindeki camların kırıldığı, teknik ekipman ve bilgisayarların da devrildiği öğrenildi.

Çardak Havalimanı'ndaki İç ve Dış Hatlar bölümündeki yolcu bekleme alanında, bazı bölümlerde asma tavanlar ve tavandaki ışıklandırmalar çöktü.

Tadilat ve temizlik çalışması başlatıldı
Deprem sırasında ayrıca, havalimanı içinde bulunan kafelerde ise dolaplarda bulunan yiyecek, içecek de yere düşerek telef oldu. Kafelerde kullanılan bazı malzemeler ise düşme sonucu hasar gördü. Havalimanında hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik şeridine alındı.

Öte yandan, havalimanında hasar gören parçaları toplama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

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