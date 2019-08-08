HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Manisa'da 14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Manisa'da 14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde kız çocuğu Y.E.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen besici Yüksel Topdemir (28), kurbanlık satmak için gittiği İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kula'ya getirilen Topdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA Kula'da oturan Y.E., ağlayarak ailesine besicilik yapan Yüksel Topdemir'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine, Kula Emniyet Müdürlüğü'ne giden aile, Yüksel Topdemir'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Topdemir'i yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Topdemir evde bulunamadı. Yapılan çalışmalar sonucunda Topdemir'in kurbanlık satışı için İzmir'de olduğu belirlendi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, Topdemir'i İzmir'de yakalayıp, Kula'ya getirdi.

Polisteki ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Topdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı
Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı
Fuat Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz
Fuat Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz
Konya'daki kazada motosiklet sürücüsü kendini savundu
Konya'daki kazada motosiklet sürücüsü kendini savundu
Motorin ve benzine indirim geldi! Motorindeki indirim daha yüksek
Motorin ve benzine indirim geldi! Motorindeki indirim daha yüksek
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı
Akşener Kaz Dağları'ndan Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör
Akşener Kaz Dağları'ndan Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör
ÖNCEKİ HABERLER
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı tutuklandı
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı tutuklandı
Bakan Koca depremle ilgili son bilgileri paylaştı
Bakan Koca depremle ilgili son bilgileri paylaştı
Kütahya'da şantajla suçlanıyorlardı! 3'ü de serbest bırakıldı
Kütahya'da şantajla suçlanıyorlardı! 3'ü de serbest bırakıldı
Japon devi GAC Group 222 bin 674 aracını geri çağırdı
Japon devi GAC Group 222 bin 674 aracını geri çağırdı
Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü! İşte detaylar
Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü! İşte detaylar
Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmelerinde yeni gelişme
Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmelerinde yeni gelişme
Yorumlar