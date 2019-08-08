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Kocaeli İzmit'te takside tacavüz iddiası

Demirören Haber Ajansı
Kocaeli İzmit'te takside tacavüz iddiası

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, taksi sürücüsü R.B. (36), aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

KOCAELİ İzmit Kent Ormanı’nda meydana gelen olayda; jandarma karakoluna gelen genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığı iddia ederek şikayette bulundu.

Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.’nin aracına bindiğini, kendisini zorla Kent Ormanı’na götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.

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