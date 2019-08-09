Kaz Dağları Alamos Gold şirketi CEO'su John McClusky ballandırarak anlatmış

KAZ DAĞLARI'nda altın çıkaran Alamos Gold'un CEO'su 'ucuz işle' ne kadar çok kazanç sağladıklarını ballandıra ballandıra anlatmış. Türkler için söylediği sözler de ibretlik.

Kanadalı Alamos Gold ve Doğa Biga Madencilik altın arama iznini 2001 yılında elde etmişler. Üstelik sadece Kirazlı bölgesi değil, Çanakkale'de 2 ayrı noktada daha projeleri var.

Alamos Gold'un CEO'su : Hiç bir izni alamayacağız sanıyorduk

Kanada'da çok sıkı şartlara tabi olan altın arama şirketi, Türkiye'de de benzer bir tabloyla karşılaşacağını düşünmüş. Ama izni o kadar kolay almışlar ki şirketin CEO'su John McClusky Kanada'da katıldığı madencilik konferansında bunu ballandıra ballandıra şöyle anlatıyor:

-Türkiye'de epey yol kadettik ve pek bir sorun yaşamadık. Hiç bir izni alamayacağımızı sanıyorduk ama şu an hepsine sahibiz. Devlet Su İşleri ile birlikte geliştirdiğimiz büyük bir göleti görüyorsunuz. Türk hükümeti bir su rezervuarı inşası için ilk defa kamu özel ortaklığına gitti.

Cüzi bir rakamla süper kar

Kaz Dağları'ndaki altın araması Kanadalı şirket için müthiş karlı olmuş. Kirazlı Projesi’nin yatırım maliyeti 400 milyon lira ve Şirketin CEO’su John McCluskey, dört milyar dolar kazanç beklediklerini açıklamıştı. McClusky Bloomberg'de katıldığı söyleşi de övünerek şu rakamları veriyor:

-9 yılda Türkiye'de 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Mütevazi bir yatırımla başlattığımız kazılarda oldukça başarılıydık. Orada yaklaşık 3 milyon ons altın bulduk. İşin değeri de burada...

Türklerin en iyi yaptığı şey

Kaz Dağları için ummadığı kadar kolay izin alıp, çok karlı bir işe imza atan CEO, Bloomberg'teki söyleşi de Türkler için de şunları söylüyor:

-Türklerin yaptığı çoy iyi bir şey, hatta dünyada en iyiler arasındalar; taş taşımak ve hafriyat işleri.