Partizan'a yenilen Yeni Malatya tur şansını zora soktu
Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde Olimpija’yı deviren Yeni Malatyaspor, 3. Eleme Turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan’a konuk oldu. Saha avantajını kullanan Partizan, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.
Turu geçen ekip, play off turunda Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Maçtan önemli dakikalar
4. dakikada ev sahibi Partizan 1-0 öne geçti. Soumah'ın sağdan pasında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Sadiq, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
27. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Soumah'ın yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.
35. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çeldi.
Mücadelenin ilk devresi Partizan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
54. dakikada ev sahibi Partizan'ın atağında Sadiq'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşıya kalan Soumah'ın şutunu Farnolle kurtardı.
64. dakikada Partizan'ın geliştirdiği hızlı hücumda sol kanattan bindirme yapan Asano'nun çektiği şutu Farnolle kornere çeldi.
67. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Zdjelar'ın pasında topla buluşan Asano skoru 2-0 yaptı.
79. dakikada Asano'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu Farnolle kurtardı.
82. dakikada gelişen hızlı Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın ceza sahasına pasını rakip savunma keserek kornere attı. 83. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı kornerde topa iyi yükselen Cheabake, farkı bire indirdi. 2-1
89. dakikada Asano'nun pas denemesi, Cheabake'nin eline çarpınca Rus hakem, penaltı noktasını gösterdi. Partizan, 90. dakikada Soumah'ın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.
Mücadele ev sahibi Partizan'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
PARTİZAN: 3-1 : YENİ MALATYASPOR
Stat: Partizan
Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Dmitry Safyan (Rusya)
Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic (Dk. 79 Vujacic), Pavlovic, Urosevic, Stevanovic (Dk. 46 Asano), Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq (Dk. 84 Ozegovic), Soumah
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma (Dk. 46 Gökhan Töre), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 56 Guilherme), Chaalali (Dk. 71 Murat Yıldırım), Fofana, Jahovic
Goller: Dk. 4 Sadiq, Dk. 67 Asano, Dk. 90 Soumah (penaltıdan) (Partizan), Dk. 83 Cheabake (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Zdjelar, Dk. 37 Ostojic, Dk. 40 Stevanovic (Partizan), Dk. 77 Mustafa Akbaş, Dk. 81 Erkan Kaş (Yeni Malatyaspor)