ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD ile Türkiye'nin "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması konusunda mutabakata varmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ortagus, sürecin kademeli olarak hayata geçirileceğini açıkladı.

Ortagus, ABD ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge kurulması kapsamında yapılan ortak açıklamalardan memnun olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Gerekli adımları atmaya hazırlanıyoruz"

Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin, meşru güvenlik endişelerine cevap verecek, sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz." Güvenlik mekanizmasının kademeli olarak hayata geçeceğinin altını çizen Ortagus, ABD yönetiminin gerekli adımları en kısa sürede atmaya hazırlandığını ve bu süreç kapsamında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.