Antalya'da dünyanın en eski batığı bulundu! Çalışmalar başladı tam 3 bin 600 yıllık

Sualtının 'Göbeklitepesi'

3 bin 600 yıllık gemi batığını sualtının 'Göbeklitepesi' olarak nitelendirdiklerini belirten Vali Münir Karaloğlu, "Batık bulunduğunda yüzeysel araştırmalar neticesinde, dünyanın bilinen en eski ticari batığı olabileceğini söylemiştik ve o zaman daha kazı başlamamıştı. Artık elimizde kazıdan elde ettiğimiz eserler de var. Şimdi bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz" dedi.