HATAY Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, tedbir amaçlı bölgedeki evler boşaltıldı.

Patlama, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarındaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı bölümlerde yangın çıktı

Patlamalar sürerken bölge güvenlik çemberi altına alındı. İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.