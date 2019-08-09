Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın

Gazeteci Ahmet Hakan'ın Sosyal medyadan paylaştığı "Mansurcuyum çatla Melih" sözlerine Melih Gökçek, "Dikkat et. Üç günde seni de satmasın" diyerek karşılık verdi.

Gazeteci Ahmet Hakan ile Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek arasında sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş atışması yaşandı.

"Mansurcuyum, çatla Melih" yazdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Hakan, kendi fotoğrafını yayınlayarak altına "Mansurcuyum, çatla Melih" notunu yazdı.

"Üç günde seni de satmasın" karşılığını verdi

Melih Gökçek, Twitter hesabından Ahmet Hakan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Ahmet dikkat et. Mansur Yavaş partisini satan adamdır, üç günde seni de satmasın. Son kararın mı?" ifadelerini kullandı.

O atışma şöyle: