Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
Gazeteci Ahmet Hakan'ın Sosyal medyadan paylaştığı "Mansurcuyum çatla Melih" sözlerine Melih Gökçek, "Dikkat et. Üç günde seni de satmasın" diyerek karşılık verdi.
Gazeteci Ahmet Hakan ile Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek arasında sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş atışması yaşandı.
"Mansurcuyum, çatla Melih" yazdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Hakan, kendi fotoğrafını yayınlayarak altına "Mansurcuyum, çatla Melih" notunu yazdı.
"Üç günde seni de satmasın" karşılığını verdi
Melih Gökçek, Twitter hesabından Ahmet Hakan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Ahmet dikkat et. Mansur Yavaş partisini satan adamdır, üç günde seni de satmasın. Son kararın mı?" ifadelerini kullandı.
O atışma şöyle:
AHMET DİKKAT ET,— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 7, 2019
MANSUR YAVAŞ PARTİSİNİ SATAN ADAMDIR, ÜÇ GÜNDE SENİ DE SATMASIN...
SON KARARIN MI😂😂😂 pic.twitter.com/o9sl5Lz4gg
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