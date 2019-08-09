Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı

Eski Başkan Murat Çetinkaya döneminde göreve getirilen Merkez Bankası genel müdürlerinin tümü Banka Meclisi tarafından görevden alındı.

Eski Başkan Murat Çetinkaya’nın ardından, Merkez Bankası (MB) yönetim birimlerinde adeta deprem yaratan görevden almalar yaşandı. Bankanın para politikalarına yön veren ve beyin takımı olarak görev yapan genel müdürlerin tamamı Banka Meclisi tarafından görevden alınırken, birçok genel müdür yardımcısı ve müdür de uzman statüsünde görevlendirildi.

Görevden alınan genel müdürler

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Dr. Pınar Özlü, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yavuz Yeter, Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Gül Sayın, Kurumsal Dönüşüm Koordinatörü Zafer Orhan, Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürü Mustafa Begün, Operasyon Genel Müdürü Dr. Ali Çufadar, Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürü Mehmet Sercan Arslan ve Çetinkaya’dan önce göreve getirilen Baş Ekonomist Doç. Dr. Ali Hakan Kara.