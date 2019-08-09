HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası kesilecek

Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası kesilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, bayramda kurban kesimini denetleyecek ve umuma açık yerlerde kurban keserek kurallara uymayanlara bin 794 lira para cezası kesecek.

Kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenler "Alo 181" hattına ihbar edilebilecek.

287 lira idari para cezası

Kurban satışı ve kesimi, belediyece belirlenen yerlerde yapılacak. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 287 lira idari para cezası uygulanacak.

1794 lira idari para cezası

Çevre Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veya suya veren kurban kesim yerlerine 72 bin 197 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1794 lira idari para cezası verilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da dünyanın en eski batığı bulundu! Çalışmalar başladı tam 3 bin 600 yıllık
Foto Galeri Antalya'da dünyanın en eski batığı bulundu! Çalışmalar başladı tam 3 bin 600 yıllık Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama!
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama!
Şoke eden detay! 8 saatte 114 deprem...
Şoke eden detay! 8 saatte 114 deprem...
Isparta'da da hissedilen depreme nikah masasında yakalandılar
Isparta'da da hissedilen depreme nikah masasında yakalandılar
ÖNCEKİ HABERLER
Kaz Dağları Alamos Gold şirketi CEO'su John McClusky ballandırarak anlatmış
Kaz Dağları Alamos Gold şirketi CEO'su John McClusky ballandırarak anlatmış
Partizan'a yenilen Yeni Malatya tur şansını zora soktu
Partizan'a yenilen Yeni Malatya tur şansını zora soktu
Ünal Karaman: Bu kadar zorlanacağımızı düşünmemiştik
Ünal Karaman: Bu kadar zorlanacağımızı düşünmemiştik
Diagne'nin Aston Villa'ya transfer olma ihtimali kalmadı
Diagne'nin Aston Villa'ya transfer olma ihtimali kalmadı
AFAD Denizli'deki depremlerin bilançosunu açıkladı
AFAD Denizli'deki depremlerin bilançosunu açıkladı
MİT ve TSK’dan ortak operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK’dan ortak operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi
Yorumlar