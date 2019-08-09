İyi Parti İBB Meclisi'nde kendi grubunu oluşturacak

31 Mart'ta Millet İttifakı çatısı içerisinde İBB Meclisi’ne giren İyi Partili meclis üyeleri kendi grubunu kuracak.

Meclis çalışmaları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 132 üyeden oluşan Millet İttifakı ve 180 meclis üyesinden oluşan Cumhur İttifakı tarafından yürütülüyordu.

Çalışmalarını parti grubu adına sürdürecek

Millet İttifakı ile İBB Meclisi'ne giren İYİ Parti kendi parti grubunu kurma kararı aldı. 11 İYİ Partili meclis üyesi ittifaktan ayrılarak mecliste kendi parti grubu adına çalışmalarını sürdürecek.

İYİ Parti'nin grubunu kurmasının ardından İBB Meclisi; 180 Cumhur İttifakı, 121 CHP, 11 İYİ Partili meclis üyesinden oluşacak.

"Rasyonel hale getireceğiz"

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “İyi Parti grubu olarak İBB’de geçmiş dönem yapılan yanlış icraatları eleştirecek, bu dönem yapılacak icraatları da eleştiri ve önerilerimiz ile daha rasyonel hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Sancaktepe meclis üyesi İbrahim Özkan olacak. Kağıthane meclis üyesi Dr. Suat Sarı da İyi Parti grubunun sözcülüğünü yapacak.