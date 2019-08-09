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Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!

Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!

Kurban Bayramına günler kala Diyanet'ten marketlerden alınan kurbanlıklarla ilgili uyarı geldi. Diyanet yetkilisi Mehmet Kapukaya ‘duyarlı müslümanlara’ içki satan yerlerden kurbanlık alışverişi yapmamalarını tavsiye etti. 

Kapukaya, alkollü içki satmayan yerlerden kurbanlık alma tavsiyesinde bulundu. Yeni Akit’e konuşan Kapukaya “Duyarlı bir Müslüman Allah'ın yasakladığı alkolün ya da haram maddelerin satıldığı bir yerden alışveriş yapmaz” dedi.

İçkinin Kuran’da şeytan işi pislik diye geçtiğini kaydeden Kapukaya, kurban alışverişinde alkollü içki satan zincir marketlerin doğru bir tercih olmadığını öne sürdü.

Müslümanların kurban alışlarında buraları tercih etmemeleri gerekir

Kapukaya “İnsanlar, Cenab-ı Hak’kın kaçının dediği bir yerden alışveriş yapıyorlarsa bu doğru bir tercih değildir. Tabii ki kurbanlık alışverişi için de doğru bir tercih değildir. Müslümanların kurban alışlarında buraları tercih etmemeleri gerekir. Müslümanların Cenab-ı Hak'kın yasakladığı bir şeye parasal anlamda destek olmaması lazım. Her Müslüman ticarette dikkatli davranarak temiz ve düzenli olmalı” sözlerini sarf etti.

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