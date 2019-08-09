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Kayserispor istiyordu! Tjaronn Chery'nin yeni takımı belli oldu

Kayserispor istiyordu! Tjaronn Chery'nin yeni takımı belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da başarılı bir sezon geçiren 31 yaşındaki Hollandalı Tjaronn Chery, yeni takımıyla anlaştı.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında başarılı maçlar çıkaran Tjaronn Chery nihai kararını verdi.

Hollandalı yıldız, tercihini ne Kayserispor’dan ne de Türkiye’den yana yaptı. Chery, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaştı.

kayserispor

Yıllık 800 Bin Avro rakama anlaştığı öğrenilen Chery, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı. 

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