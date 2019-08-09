HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Brent petrolün varili 57,42 dolar

Brent petrolün varili 57,42 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,42 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün dün 58,03 dolara kadar çıkan varil fiyatı, günü 57,82 dolardan tamamladı, bugün ise saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 57,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,54 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan, hafta ortasında, petrol piyasasını dengelemek için petrol ihracatını ağustos ve eylülde günlük 7 milyon varilin altında tutmayı hedeflediğini açıklamıştı. Dün ise Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticilerinin fiyatları yükseltmek için bir araya gelebileceği haberleri, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklemişti. 

Öte yandan, Çin ile ABD arasında ticarette yaşanan süreç ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik petrol fiyatlarının yükselişini baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 57,51 ile 58,25 dolar aralığının direnç, 57,01 ile 56,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!
Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!
Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası kesilecek
Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası kesilecek
Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
İyi Parti İBB Meclisi'nde kendi grubunu oluşturacak
İyi Parti İBB Meclisi'nde kendi grubunu oluşturacak
Türk Hava Yolları ikinci çeyrekte ne kadar kar etti?
Türk Hava Yolları ikinci çeyrekte ne kadar kar etti?
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama!
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama!
Şoke eden detay! 8 saatte 114 deprem...
Şoke eden detay! 8 saatte 114 deprem...
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
Yorumlar