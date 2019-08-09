HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Kadınların sokak ortasındaki "eş" kavgası kamerada

SAMSUN'da, kadınların sokak ortasındaki "eş" kavgası saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Süleymaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kafede oturan 2 kadın ile yanlarına koşarak gelen 3 kadın arasında "eş" tartışması çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kadınlar birbirilerine küfür etti. Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 ayrı suçtan yakalaması varmış

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede kavgayı kontrol altına aldı. Polisler şüpheli şahısların kimlik sorgularını yaptığı sırada ise E.T. ismindeki kadının 3 ayrı suçtan yakalaması ortaya çıktı. Ekiplerce olay yerinde gözaltına alınan kadın polis merkezine götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da dünyanın en eski batığı bulundu! Çalışmalar başladı tam 3 bin 600 yıllık
Foto Galeri Antalya'da dünyanın en eski batığı bulundu! Çalışmalar başladı tam 3 bin 600 yıllık Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!
Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!
Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası kesilecek
Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası kesilecek
Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Çin ve ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor! 10 ton altın satın aldılar
Çin ve ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor! 10 ton altın satın aldılar
Kayserispor istiyordu! Tjaronn Chery'nin yeni takımı belli oldu
Kayserispor istiyordu! Tjaronn Chery'nin yeni takımı belli oldu
Brent petrolün varili 57,42 dolar
Brent petrolün varili 57,42 dolar
Kocaeli'nde taksiye binen kadın dehşeti yaşadı! Ormanlık alanda tecavüz edip...
Kocaeli'nde taksiye binen kadın dehşeti yaşadı! Ormanlık alanda tecavüz edip...
İyi Parti İBB Meclisi'nde kendi grubunu oluşturacak
İyi Parti İBB Meclisi'nde kendi grubunu oluşturacak
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
Yorumlar