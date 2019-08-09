Kadınların sokak ortasındaki "eş" kavgası kamerada

SAMSUN'da, kadınların sokak ortasındaki "eş" kavgası saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Süleymaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kafede oturan 2 kadın ile yanlarına koşarak gelen 3 kadın arasında "eş" tartışması çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kadınlar birbirilerine küfür etti. Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 ayrı suçtan yakalaması varmış

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede kavgayı kontrol altına aldı. Polisler şüpheli şahısların kimlik sorgularını yaptığı sırada ise E.T. ismindeki kadının 3 ayrı suçtan yakalaması ortaya çıktı. Ekiplerce olay yerinde gözaltına alınan kadın polis merkezine götürüldü.