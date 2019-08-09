Spartak Moskova Diagne'nin istediği 3 milyon euroyu duyunca vazgeçti
Spartak Moskova sezonu gol kralı olarak bitiren Diagne'nin istediği 3 milyon euroluk yıllık ücreti duyunca transferden vazgeçti.
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Mbaye Diagne için devreye giren Spartak Moskova Kulübü, transferden vazgeçti.
Rus ekibi, Senegalli futbolcunun menajeri ile görüşerek, yıllık ücret talebini ve bonservis bedelini sordu.
3 milyon euroyu duyunca arkalarına bile bakmadılar
Galatasaray'dan halen yılda 2 milyon 350 bin euro alan Diagne, Spartak Moskova'dan 3 milyon euro talep edince Ruslar, "Biz bu rakamlara çıkamayız" diye olumsuz yanıt verdi.
Sarı kırmızılılar, Senegalli santrforu 13 milyon euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.
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