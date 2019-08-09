Galatasaray'da Falcao transferinde sona doğru!
Galatasaray'a olumlu yaklaşan Radamel Falcao, kulübü Monaco'ya bonserviste rahatlık sağlanması için baskı yapmaya başladı.
Galatasaray yönetimi ve taraftarlar birlik oldu. Falcao'yu getirmek için her yolu deniyor. Bu büyük ilgiden oldukça memnun kalan Kolombiyalı futbolcu da artık verdiği sinyallerle Galatasaray'a karşı sempati duymaya başladığını her fırsatta belli ediyor.
Gelmek için bütün sinyalleri veriyor
Muslera'yı takip etmesi, 'Cimbombom' yazması, taraftarların paylaştığı mesajları beğenmesi de bunun en büyük göstergesi... Hatta Türkiye'den bir iç mimar ile buluştu ve yeni evinin planlarını yapmaya bile başladı. Artık oyuncu cephesinde sorun kalmış görünmüyor.
Monaco'nun transfere onay vermesi gerekiyor
Ancak Falcao'nun bir yıl daha sözleşmesi bulunması nedeniyle Monaco'nun da bu transfere onay vermesi gerekiyor. İşte bu noktada 33 yaşındaki futbolcu da tercihini Galatasaray'dan yana koydu ve Monaco'ya baskı yapmaya başladı.
Kulübüne resti çekti
Yeni bir başlangıç yapmak isteyen yıldız futbolcunun, "Monaco'nun başarısı için her şeyi yaptım. Artık benimle devam etmek istemediğinizi düşünüyorum. Hiçbir büyük takım, kaptanı ve 33 yaşına gelmiş bir oyuncu için bonservis bedeli istemez" restini çekti. Monaco'nun bu çıkıştan sonra yumuşaması bekleniyor.