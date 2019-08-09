Galatasaray'da Falcao transferinde sona doğru!

Kulübüne resti çekti

Yeni bir başlangıç yapmak isteyen yıldız futbolcunun, "Monaco'nun başarısı için her şeyi yaptım. Artık benimle devam etmek istemediğinizi düşünüyorum. Hiçbir büyük takım, kaptanı ve 33 yaşına gelmiş bir oyuncu için bonservis bedeli istemez" restini çekti. Monaco'nun bu çıkıştan sonra yumuşaması bekleniyor.