Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek FETÖ iddiası

Yeni parti startını resmen veren Ali Babacan'la ilgili gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Başdanışman ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Twitter hesabından tepki göstererek, Babacan'ı terletecek FETÖ iddialarında bulundu.

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan dün Kurban Bayramı öncesi yazılı bir açıklama yaptı ve yeni siyasi harekette hangi ilkelerle çalışacaklarını anlattı. Babacan açıklamalarında özellikle yeni bir Türkiye vurgusu yaparak; ''Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" ifadesini kulladı.

Babacan yeni Türkiye istiyormuş hafızası biraz zayıf galiba

Babacan’ın açıklamalarına Cumhurbaşkanı Başdanışman ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’tan çok sert tepki geldi. Bulut Twitter hesabından gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunarak ''Ali Babacan “Yeni Türkiye” istiyormuş!Hafızası biraz zayıf galiba! Ben hatırlatayım ! Ali Beycim, bakanlığın döneminde kaç milyar dolarlık dış borçlanma yaptın! 10 yıldan fazla! 80 milyar dolar üstü olabilir mi! En düşük! Neden Asya Bankalarını almadın’’ diye sordu.

Babacan FETÖ bankasını devlete satmaya kalkıştı

Bulut, ayrıca Ali Babacan’ın bakanlığı döneminde FETÖ’nün bankası Bank Asya’yı devlet’e 1,5 milyar dolar zarar verecek şekilde satmaya kalkıştığını iddia etti ve şu twiti attı:









