HABER /  POLİTİKA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek FETÖ iddiası

Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek FETÖ iddiası

Yeni parti startını resmen veren Ali Babacan'la ilgili gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Başdanışman ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Twitter hesabından tepki göstererek, Babacan'ı terletecek FETÖ iddialarında bulundu.

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan dün Kurban Bayramı öncesi yazılı bir açıklama yaptı ve yeni siyasi harekette hangi ilkelerle çalışacaklarını anlattı. Babacan açıklamalarında özellikle yeni bir Türkiye vurgusu yaparak; ''Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" ifadesini kulladı.

Babacan yeni Türkiye istiyormuş hafızası biraz zayıf galiba

Babacan’ın açıklamalarına Cumhurbaşkanı Başdanışman ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’tan çok sert tepki geldi. Bulut Twitter hesabından gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunarak ''Ali Babacan “Yeni Türkiye” istiyormuş!Hafızası biraz zayıf galiba! Ben hatırlatayım ! Ali Beycim, bakanlığın döneminde kaç milyar dolarlık dış borçlanma yaptın! 10 yıldan fazla! 80 milyar dolar üstü olabilir mi! En düşük! Neden Asya Bankalarını almadın’’ diye sordu.

Babacan FETÖ bankasını devlete satmaya kalkıştı

Bulut, ayrıca Ali Babacan’ın bakanlığı döneminde FETÖ’nün bankası Bank Asya’yı devlet’e 1,5 milyar dolar zarar verecek şekilde satmaya kalkıştığını iddia etti ve şu twiti attı:




İlgili Haberler
AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, yeni parti çalışmasını başlattığını resmen duyurdu Ali Babacan'ın partisi hangi ittifakta yer alacak çarpıcı iddia Ahmet Hakan'dan yeni parti kuracak Ali Babacan'a olay tavsiyeler! Bir numarası kalmadı
SON DAKİKA HABERLERİ
Futbol kurallarında değişiklik! Hocalara sarı-kırmızı kart geldi
Futbol kurallarında değişiklik! Hocalara sarı-kırmızı kart geldi
Çin ve ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor! 10 ton altın satın aldılar
Çin ve ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor! 10 ton altın satın aldılar
Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!
Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!
Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası kesilecek
Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası kesilecek
Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin cari işlemler açığı Haziran'da 548 milyon dolar oldu
Türkiye'nin cari işlemler açığı Haziran'da 548 milyon dolar oldu
Kadınların sokak ortasındaki "eş" kavgası kamerada
Kadınların sokak ortasındaki "eş" kavgası kamerada
Kayserispor istiyordu! Tjaronn Chery'nin yeni takımı belli oldu
Kayserispor istiyordu! Tjaronn Chery'nin yeni takımı belli oldu
Brent petrolün varili 57,42 dolar
Brent petrolün varili 57,42 dolar
Kocaeli'nde taksiye binen kadın dehşeti yaşadı! Ormanlık alanda tecavüz edip...
Kocaeli'nde taksiye binen kadın dehşeti yaşadı! Ormanlık alanda tecavüz edip...
Tuvana Türkay'dan sitem dolu paylaşım! Yorumlara isyan etti
Tuvana Türkay'dan sitem dolu paylaşım! Yorumlara isyan etti
Yorumlar 36 yorum