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Futbol kurallarında değişiklik! Hocalara sarı-kırmızı kart geldi

Futbol kurallarında değişiklik! Hocalara sarı-kırmızı kart geldi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), oyun kurallarında değişiklik yaptı. Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala yeni oyun kuralları, Merkez Hakem Kurulu (MHK) seminerinde tanıtıldı.

Oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından getirilen yenilikler haziran ayından itibaren resmen yürürlüğe girdi. 

Sabah'ta yer alan habere göre Süper Lig'de görev alacak hakemler için düzenlenen seminerde söz alan MHK Danışmanı Jaap Uilenberg, uygulanacak yeni kuralları tanıttı.

İşte futbola getirilen yeni kurallar 

Top hakeme çarparsa oyun duracak

Topun hakeme çarpması eski kurala göre, doğal kabul görüyordu. Oyun bu durumda kesilmeden devam ediyordu. 

Yeni kuraldaysa topun hakeme çarpması ve belli diğer koşullarda oyun hakem atışıyla başlayacak. 

Hatırlanacağı gibi 1986 yılında oynanan Beşiktaş-Ankaragücü maçında hakem Ahmet Akçay'a çarpan top siyah-beyazlı takımın kalesine girmişti. Bu kural tam 33 yıl sonra değişmiş oldu.

kale atışında sınır kalktı

Kale atışında futbolcular, eski kurala göre, topa ceza sahası dışına çıktıktan sonra müdahale edebiliyordu. Artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek.

Çarpma da olsa gol iptal edilecek

Bir futbolcu elle gol atarsa, ister kasti oynamış olsun isterse çarpma olsun, atılan gol bundan böyle iptal edilecek. Elle oynamada elin-kolun pozisyonu belirleyici olacak. Omuz hizasından yukarıda ve açıktaki kola çarpan her topa elle oynama verilecek.

Penaltıda kıpırdamak yasak

Penaltı atışları sırasında kalecilerin çizgi üzerinde hareket etmelerine izin veriliyordu. Artık bu kaldırıldı. Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek, rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak. Öne doğru atlamaları da kısıtlanacak bu ihlaller durumunda atış tekrarlanacak.

En yakın yerden sahadan çıkabilecek

Oyuncu değişikliklerinde artık çıkan oyuncular dördüncü hakemin bulunduğu yerden sahayı terk etmek zorunda olmayacak. Aksi belirtilmediği sürece, o sırada bulunduğu yere göre en yakın yerden saha dışına çıkabilecek.

Hava atışında top son oynayana

Hakemin yaptığı hava atışında topu olduğu gibi orta yere bırakma devri kapandı. Topla son oynayan takım hangisiyse hakem topu direkt o takıma atacak, bu sırada futbolcular hakemden yaklaşık dört metre uzakta olacak. Böylece topu alan takımın atağına kaldığı yerden başlamak gibi bir artısı olacak.

Teknik direktöre sarı-kırmızı kart

Bundan böyle tıpkı futbolcular için olduğu gibi, teknik adamlar için de kart uygulaması başlayacak. Teknik direktör ya da antrenörlere hakem tarafından sarı ya da kırmızı kart çıkarılabilecek.

Baraja girme devri kapandı

Bugüne kadar serbest atışlar sırasında savunmadaki takım tarafından kurulan baraja, rakip takımdan oyuncu girebiliyordu. Bu kural bundan sonra mümkün olmayacak. Hücumdaki takımın oyuncuları baraja en az bir metre uzakta duracak.

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