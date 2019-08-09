Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi
Hükümet kamu işçilerine yeni zam teklifini yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi.
2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.
Sendikaların zam talepleri
Pazarlıklar başlamadan önce sendikalar, zam taleplerini şu şekilde açıklamıştı:
Türkiye Kamu-Sen
-2020 yılı için yüzde 10+yüzde 10 zam
-2021 yılı için yüzde 8+yüzde 8 zam
-Her iki yıl için yüzde 3 refah payı
-600 lira seyyanen zam
KESK'in istedikleri
-2020 yılı için yüzde 38 zam
-2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı
-AGİ (Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun
-478 lira eş yardımı
-Her bir çocuk için 500 lira yardım
-Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı
MEMUR-SEN'in istekleri
-Taban aylığa seyyanen 200 TL zam
-İlk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam
-1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı