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Bakan Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması! Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kaz Dağları'ndaki ağaç kesim iddialarıyla ilgili ''Söz konusu alan Kaz Dağları'nda değildir, Kaz Dağları'na 40 kilometre mesafededir. Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir, 13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır" dedi.

Bakan Kurum, Isparta Valiliğindeki değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Kurum Kaz Dağları'ndaki ağaç kesim iddialarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. 

Kurum, çevrecilikle ilgili hassasiyetin herkesten çok kendilerini memnun ettiğini, Bakanlık olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çevreci, doğayı koruyan adımlar attıklarını belirtti.

Sadece 13 millet bahçesinde 850 bin ağaç diktiklerini, dikmeye de devam ettiklerini anlatan Kurum, kişi başı yeşil alan miktarını 7-8 metrekarelerden 15 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

OECD raporunda Türkiye'ye büyük övgüler yer aldı

OECD raporunda Türkiye'nin, çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyetten, yapılan yatırımlardan dolayı büyük övgü aldığına işaret eden Kurum, çevre hassasiyeti konusunda millet bahçeleri, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, sıfır atık projesi, atık su arıtma tesisleri gibi yatırımların önemli olduğunu dile getirdi. 

Kazdağları'nda söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir

Kazdağları'ndaki ağaç kesim iddialarına ilişkin Kurum, "Söz konusu alan Kazdağları'nda değildir, Kazdağları'na 40 kilometre mesafededir. Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir, 13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır." dedi. Herkese hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Kurum, Bakanlık olarak da bu hassasiyetleri gözeteceklerini belirtti. 

Salda'ya ilişkin kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir yapılaşma yapmıyoruz

Burdur'daki Salda Gölü'ne de değinen Kurum, "Salda'ya ilişkin kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir yapılaşma yapmıyoruz. Doğal güzelliklerimizi koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde de incelemeler yaptıklarını belirten Kurum, çevrenin korunması, yeşil alan miktarının artırılması konularında dertli olduklarını söyledi. 

Sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yürütüyoruz!

Sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Kurum,  "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, bu noktada hem Sıfır Atık Projesi'nde hem plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde hem de çevre konularında her zaman bize destek olmuştur. Salda'ya davet ettik, inşallah kendisiyle Salda Gölü'müzü ziyaret edeceğiz ve orada gerekli incelemelerimizi yapacağız. Projenin ne kadar güzel olduğunu da inşallah bittiğinde tüm dünyaya aktarmış olacağız." diye konuştu.

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