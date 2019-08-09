12-18 Ağustos 2019 Haftası Burç Yorumları Hande Kazanova perşembe Dolunay'a dikkat!

12-18 Ağustos 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Hande Kazanova Şeyda Odabaş ikilisi 12-18 Ağustos haftalık burç yorumları için kameraların karşısına geçti ve burçlarla ilgili merak edilen sorulara hem cevap verdi, hem de tüm burçları konuştu... İkizler, Koç, Terazi, Akrep, Yay, Aslan, Kova... kısacası tüm burçlarla ilgili yorumlar yapıldı...