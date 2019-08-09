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Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü

PERU'da 8 yaş altı çeyrek final maçında, taç kullanmak için saha kenarına giden minik futbolcu drenaj çukuruna düştü.

Olay Peru'nun Arequipa bölgesinde bulunan Arequipa şehrinde meydana geldi. Entegrasyon Kupası Şampiyonası kapsamında 8 yaş altı futbolcuların çeyrek final maçında yürekler ağza geldi.

Drenaj çukuruna düştü

Taça çıkan topu almak için saha kenarına koşan minik futbolcu topu sahaya doğru yönlendirdiği sırada, kapağı gevşek kalmış bir drenaj çukuruna düştü.

Çığlık çığlığa yardıma koştular

Saha kenarında ve tribünde maçı izleyen veliler de çığlık çığlığa yardıma koştu. Amatör kameralarca kaydedilen olay sonrası, minik oyuncunun bulunduğu yerden kurtarıldığı, oyuncunun hafif sıyrıklarla yaralandığı belirtildi

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