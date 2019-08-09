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Mehmet Yavuz 46 yaşında vefat etti! HÜDA-Par'ın genel başkan yardımcısıydı

Mehmet Yavuz 46 yaşında vefat etti! HÜDA-Par'ın genel başkan yardımcısıydı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Yavuz'un cenazesi Kahta ilçesinden kaldırılıyor. Yavuz twitter hesabına 'kefen provası' deyip bir görselini sabitlemişti.

6 aydır Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Mehmet Yavuz, dün gece saat 01.00 sıralarında vefat etti. 46 yaşında hayata veda eden Mehmet Yavuz, Kahta'da toprağa veriliyor. 

Mehmet Yavuz'un cenazesi ailesi, yakınları, arkadaşları ve partililer tarafından DÜ morgundan alınıp, Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü.

2017 yılında rahatsızlığı ortaya çıkan Mehmet Yavuz'un bir böbreği alınmıştı. Hastanede kanser teşhisi konulan ve yoğun bir tedavi süreci geçiren Mehmet Yavuz'a, kemoterapi uygulanıyordu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda kısa süreliğine taburcu olan Mehmet Yavuz, durumu ağırlaşınca yeniden Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 

Yavuz'un cenazesi, Kahta ilçesindeki Merkez Celaladdin Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnediliyor

Mehmet Yavuz : Kefen provası
Yavuz'un sosyal medya hesabına "kefen provası" olarak nitelediği bu paylaşımı sabitlemişti.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Yavuz tedavi gördüğü hastanede dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Rabbimiz değerli başkanımıza gani gani rahmet etsin. Onu cennetiyle mükafatlandırsın ve çok sevdiği Peygamberimize komşu yapsın. Âmin, âmin, âmin" denildi.

Mehmet Yavuz kimdir neden hapis yatmıştı?

1973 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan Yavuz, ilk öğrenimini Kahta Atatürk İlkokulu'nda, Ortaöğretim ve Liseyi ise Kahta İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Daha sonra Konya Selçuklu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Yavuz, bir süre öğretmenlik yaptı.

Mehmet Yavuz, 2000'li yıllarda hakkındaki soruşturmalar sonucu 2 yıl cezaevinde yattı.  HÜDA PAR ile siyaset hayatına başlayan Mehmet Yavuz, Genel Başkan Vekilliği ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevini yürütüyordu. Mehmet Yavuz'un biri erkek 3'ü kız 4 çocuğu vardı. 

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