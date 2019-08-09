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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari denge rakamları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.Albayrak ''17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri bugün açıklandı. 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolar fazla verdi.

Açıklanan rakamları değerlendiren Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik

Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik.

Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız

Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız.

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