Hükümet kamu işçisine 2020 için zam teklifini açıkladı işte zam oranı
Memur toplu sözleşme görüşmeleri sürerken kamu işçilerinin hükümet kanadından beklediği son dakika haberi geldi. Hükümet 2020 için yüzde 3 zam önerdi.
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken kamu işçilerine hükümetin yaptığı teklif netleşti. Bakan ile görüşen Hak-İş başkanı önerilen rakamları açıkladı. Hükümet kamu işçilerine iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yıl için yüzde 7+4 zam teklif etti. İkinci yıl için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı önerildi. Hak - İş talebi kabul etmeyeceklerini açıklarken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay eylem için düğmeye bastı.
Hükümet teklifi sunmak için davet etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Arslan, kabulün ardından Bakanlık girişinde basın mensuplarına görüşmeye dair açıklama yaptı.
Hükümetin sunduğu teklif
Hak-İş olarak 5 Temmuz'da, 2019-2020 yıllarını kapsayan taleplerini hükümete sunduklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:
"Hak-İş'e bağlı sendikaların yaklaşık 70 bine yakın üyesinin toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, bizim yaptığımız taleplere karşı Sayın Bakan tekliflerini sunmak için bizi davet etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'ın gelinen en son noktada bize sunduğu teklif; İyileştime yapıldıktan sonra ilk yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4. İkinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkı."
Teklifi kabul etmeyecek
Kendileri için yapılan tekliflerin kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Mahmut Arslan, şöyle konuştu:
"Ortada taleplerle teklifler arasında bir uzlaşma, bir uyum söz konusu değil. Sayın Bakan müzakerelerinin devam edeceğini, bizimle de görüşmeleri sürdüreceğini, yeni bir durum olursa bunu da değerlendireceğimizi ifade etti. Sayın Bakan'ın bu çabalarını sonuçlandırmasını umut ediyoruz. Önümüzdeki günlerde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını arzu ediyoruz. Bu konuda katkı ve destek vermeye devam edeceğiz."