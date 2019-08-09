Hükümet kamu işçisine 2020 için zam teklifini açıkladı işte zam oranı

Teklifi kabul etmeyecek

Kendileri için yapılan tekliflerin kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Mahmut Arslan, şöyle konuştu:

"Ortada taleplerle teklifler arasında bir uzlaşma, bir uyum söz konusu değil. Sayın Bakan müzakerelerinin devam edeceğini, bizimle de görüşmeleri sürdüreceğini, yeni bir durum olursa bunu da değerlendireceğimizi ifade etti. Sayın Bakan'ın bu çabalarını sonuçlandırmasını umut ediyoruz. Önümüzdeki günlerde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını arzu ediyoruz. Bu konuda katkı ve destek vermeye devam edeceğiz."