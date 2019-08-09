Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilecek kapasitede

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, Türkiye’nin yıllık fındık üretiminin 700 bin ton civarında olduğunu belirterek, iyi tarım uygulamalarıyla bu rakamı 2 milyon tona çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dünyada, sağlıklı atıştırmalıklara olan talebin her geçen gün artığına dikkat çeken Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, “Türk fındığı da bu atıştırmalık arasında önemli bir yere sahip olabilir. Yeter ki kaliteye ve verimliliği yatırım yapılsın. Fındık ağaçlarının da yaşlanmasıyla birlikte her yıl yüzde 10 – 20 verimlilik kaybı var. Türkiye’de dekar başına alınan fındık 80 kilogram civarındayken, dünyada modern tarım teknikleri ile bu miktarın dekar başına 320 kilogramın üzerine çıkan yerler var. Fındık, Türkiye için çok önemli bir değer, yeter ki doğru değerlendirilsin” dedi.

Fındık üretimi 2,5 kat arttı

55 ülkede faaliyet gösteren Ferrero’nun ürünlerinin yüzde 50’sinden fazlasında fındık kullanıldığını aktaran Akın, “Biz modern tarım tekniklerini kullandığımız örnek bahçemizde fındık üretimini dekar başına 114 kilogramdan üç yıl da 350 kilograma çıkarttık” diye konuştu.

Akın, “Her zaman belirttiğimiz gibi amacımız fındıkta kalite ve verimliliği arttırmak. Bildiğiniz gibi 5 yıldır Değerli Tarım Uygulamaları Programı ile bu yönde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şimdiye kadar 35 bin çiftçiye ulaşan bu program için sahada ziraat mühendisleri ve sosyal uzmanlardan oluşan 120 kişilik bir ekibimiz çalışıyor; bu ekip her geçen gün genişliyor. Sadece Karadeniz Bölgesi’nde 65 model bahçemiz bulunuyor" dedi.

Sürdürülebilirlik giderek önem kazanıyor

Dünyada tüketici talebinin değiştiğini söyleyen Bamsi Akın, “Bilinçli tüketici satın aldığı ürünlerde sürdürülebilirlik arıyor. Gelecek 10-15 yılda Türkiye’nin fındıktaki yerini dolduracak hiçbir ülke yok. Ancak önemli olan, Türkiye'nin uluslararası fındık talebine uyumlu bir şekilde hareket edebilmesi. Gıda sektörünün talebi sadece ürün kalite ve miktardan ibaret değil. Artık dünya izlenebilir, sertifikasyonu olan, kalite parametreleri takip edilen ürünler talep ediyor. İlaç ve gübre kullanımı kadar her safha izlenebilir olsun, etik üretim olsun, şirketler çocuk işçi konusuna çok duyarlı olunsun istiyor. Türkiye fındık piyasasının da bu beklentilere ayak uydurması gerekiyor. Değer zincirinin iyi tarım, iyi üretim, etik değerleri ve çevre bilincini gözeten iyi sosyal uygulamalarla bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekiyor. Piyasanın en büyüğü olarak bunu sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Değerli Tarım Programı bunun en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı.