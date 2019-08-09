Akıncı-Anastasiadis görüşmesi 3,5 saat sürdü! Tekrar bir araya gelecekler
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis görüşmesi 3,5 saat sürdü. Ardından yapılan açıklamada iki liderin Eylül'de tekrar bir araya geleceği belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.
3,5 saat sürdü
İki lider 3,5 saat süren gayri resmi görüşmeyi Birleşmiş Milletler’in Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleştirdi.
Akıncı ve Anastasiadis en son 5 ay önce görüşmüştü. İki liderin Eylül ayında tekrar bir araya geleceği açıklandı.
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