Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer yeniden kansere yakalandı

Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalanmıştı. İyileşmesi için ilik nakli olması gereken Kemer için başta Fenerbahçe ailesi başta olmak üzere binlerce kişi kan vermişti. Kanseri yenen güzel sunucu, hastalığa yeniden yakalandığını açıkladı.