Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer yeniden kansere yakalandı
Kan kanseri olan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer, sağlığına kavuştuktan kısa bir süre sonra yeniden kansere yakalandı. Kemer, sevenlerinden dua istedi.
Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalanmıştı. İyileşmesi için ilik nakli olması gereken Kemer için başta Fenerbahçe ailesi başta olmak üzere binlerce kişi kan vermişti. Kanseri yenen güzel sunucu, hastalığa yeniden yakalandığını açıkladı.
"Sizlerin sayesinde artık iyiyim" mesajı
Geçtiğimiz Nisan ayında sağlık durumuna kavuştuğunu belirterek "Sizlerin sayesinde artık iyiyim" diyen Dilay Kemer, Twitter hesabından kötü haberi duyurdu.
"Maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu"
Futbolseverlerin seferberlik başlattığı güzel sunucu dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Sevgili arkadaşları, maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum...
"Bu bela geri geldi"
Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik. Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi