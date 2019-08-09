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Saadet Partililer'in Salda'da depreme yakalanma anı tekbir getirdiler

Dün Denizli'de 6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Burdur'da Salda Gölü'nde açıklama yapan Saadet partililer depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı. Grupta bulunanlar tekbir getirdi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve bir grup partili, Denizli'de dün meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6.0 büyüklüğündeki depreme, Salda Gölü kıyısında basın açıklaması yaptığı sırada yakalandı.

Tekbir getirdiler

Ayakta durmakta güçlük çeken Karaduman, konuşmasına ara verirken, yanındakiler tekbir getirdi.

Sarsıntının durmasının ardından Abdülkadir Karaduman, "Umarım bizim burada ufak şekilde hissetiğimiz deprem, diğer bölgelerde de böyle hissedilmiştir." dedi.

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