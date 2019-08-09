HABER /  MEMUR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Toplu sözleşme görüşmeleri! Türk-İş eylem kararı aldı

Toplu sözleşme görüşmeleri! Türk-İş eylem kararı aldı

TÜRK-İŞ 2019-2020 toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca eylem kararı aldı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bayramdan sonraki Perşembe günü sabah tüm işçilerin katılımıyla iş yerlerinde basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

Ertesi gün işçiler öğle yemeği yemeyecek. Pazartesi günü de sendika temsilcileri Ankara Güvenpark'ta buluşacak.

"Masa başında bitmesini arzu ediyoruz"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki 200 bin işçiyi ilgilendiren 2019 yılı Toplu İş Sözleşmesi süreciyle ilgili, "Masa başında bitmesini arzu ediyoruz. Ben bu yaştan sonra grev meraklısı değilim ama kanundan aldığımız yetkiyi kullanmaktan hiç çekinmeyiz, onu da yaparız." demişti.

Türk-İş ne talep ediyor?

Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer yeniden kansere yakalandı
Foto Galeri Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer yeniden kansere yakalandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Yavuz 46 yaşında vefat etti! HÜDA-Par'ın genel başkan yardımcısıydı
Mehmet Yavuz 46 yaşında vefat etti! HÜDA-Par'ın genel başkan yardımcısıydı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması!
Bayram öncesi dolarda son durum! 5.47'den başlamıştı işte son durum
Bayram öncesi dolarda son durum! 5.47'den başlamıştı işte son durum
MASAK Başkanı Dereli görevinden alındı Osman Dereli kimdir
MASAK Başkanı Dereli görevinden alındı Osman Dereli kimdir
Bakan Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması! Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir
Bakan Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması! Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir
Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek FETÖ iddiası
Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek FETÖ iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Memur zammı 2020 için hükümetin teklifi ortaya çıktı seyyanen zam çok az
Memur zammı 2020 için hükümetin teklifi ortaya çıktı seyyanen zam çok az
Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü
Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü
Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilecek kapasitede
Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilecek kapasitede
Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'nun paylaşımına sert tepki
Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'nun paylaşımına sert tepki
İBB'den Kurban kesim alanlarına ücretsiz otobüs
İBB'den Kurban kesim alanlarına ücretsiz otobüs
Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı Bakan açıkladı
Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı Bakan açıkladı
Yorumlar