Toplu sözleşme görüşmeleri! Türk-İş eylem kararı aldı

TÜRK-İŞ 2019-2020 toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca eylem kararı aldı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bayramdan sonraki Perşembe günü sabah tüm işçilerin katılımıyla iş yerlerinde basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

Ertesi gün işçiler öğle yemeği yemeyecek. Pazartesi günü de sendika temsilcileri Ankara Güvenpark'ta buluşacak.

"Masa başında bitmesini arzu ediyoruz"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki 200 bin işçiyi ilgilendiren 2019 yılı Toplu İş Sözleşmesi süreciyle ilgili, "Masa başında bitmesini arzu ediyoruz. Ben bu yaştan sonra grev meraklısı değilim ama kanundan aldığımız yetkiyi kullanmaktan hiç çekinmeyiz, onu da yaparız." demişti.