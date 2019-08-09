İmamoğlu atama eleştirilerine cevap verdi! Liyakat tek ölçümüz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bahaddin Yetkin'in İSBAK A.Ş genel müdürü olarak atanmasına yönelik gelen eleştirilere cevap verdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İmamoğlu'na 2011'de AK Parti'den Şanlıurfa milletvekilliği için aday adayı olan, sosyal medyada Cübbeli Ahmet Hoca paylaşımlarını beğenen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ağır hakaretler içeren videolar paylaşan Bahaddin Yetkin'in İSBAK A.Ş genel müdürü olarak atanması ve İETT ile Halk Ekmek'in yöneticilerinin değiştirilmemesi soruldu.

'Liyakat ve tecrübeye baktık'

İmamoğlu, “Şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı. Bize sunuldu. Biz de detayı ile inceledik baktık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi bir takım unsurlara takılmadık. Başarı beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik atamalar da bu yönde yapıldı. Devam etme kararı verdiğimiz bir kısım arkadaşlarımızla devam ediyoruz” dedi.

"Baktığımız tek pencere liyakat, başarı, beceri"

8 iştirak şirketinde henüz atama yapılmadığını hatırlatan İmamoğlu “Çalışmalarımız sürüyor. Bu bir insan kaynağını değerlendirme metodu. Baktığımız tek pencere liyakat, başarı, beceri her zaman söylüyorum. Tespit ettiğimiz arkadaşlarımız kadar başarılı yüzlerce binlerce insan da olabilir. İnşallah her birisi başarılı olur baktığımız pencere bu” diye konuştu.

Ataması yapılmayan 8 iştirak şirketi için bugün bile görüşmelere devam ettiklerini dile getiren İmamoğlu, “Ağustos sonu iştiraklerle ilgili hiçbir sorunumuzun kalmayacağını umut ediyoruz” dedi.