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HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Devlet Bahçeli'nin sözlerine sert tepki!

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Devlet Bahçeli'nin sözlerine sert tepki!

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Devlet Bahçeli'nin olası Fırat operasyonuyla ilgili sözlerine "MHP lideri Devlet Bahçeli’nin barışa ve barış söylemine alerjisi var" diyerek yanıt verdi.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, partisinin genel merkezimizde, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.  

Kubilay'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye veya Kuzey Suriye için tehlikeli olan Bahçeli’nin zihniyetidir.

"Tehlikeli olan Bahçeli’nin zihniyeti"

-Bu şovenist ve ırkçı zihniyet tarihin çöp sepetine gönderildiği ölçüde ülkede de bölgede de Ortadoğu’da da sorunlar barış ve diyalog yoluyla çözülebilir, halkların eşit haklar temelinde yaşayabileceği koşullar yaratılabilir. Türkiye toplumu savaş ve barış arasında önemli bir yol ayrımında bulunuyor. Biz bu tarihsel dönemeçte savaşa karşı barışı, zorbalığa karşı hukuku ve adaleti savunmaya devam ediyoruz.

"Alerjisi var"

-Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeler savaş zihniyetine karşı barış mücadelesini yükseltmeyi önemli bir görev olarak önümüze koyuyor.

Bahçeli’nin barışa da barış söylemine de alerjisi var.

“Güvenli Bölge” kurulması

-Bugünkü diğer bir konu başlığımız ABD-Türkiye görüşmesi. İktidarın askeri operasyon tehditleri altında Türkiye ve ABD arasında Suriye’nin Kuzeyinde “Güvenli Bölge” kurulması amacıyla başlatılan görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmış olması, saldırı ve savaş seçeneğini devre dışı bıraktığı için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

"Eksiktir ve başarısı şüphelidir"

-Bu gelişme istendiği zaman sorunların masada ve diyalog yoluyla çözülebildiğini göstermektedir. Bu görüşme yıllardır diyalog ve müzakerelerin maliyetsiz ve bedelsiz tek doğru yöntem olduğuna yönelik ısrarlarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Umuyoruz ki savaş ve saldırı seçeneğini devre dışı bırakan bu yöntem kalıcı ve sürekli olur. Ancak bu müzakereler ve sonrasında varıldığı belirtilen anlaşmada sorununun muhatapları yer almadığı için eksiktir ve başarısı şüphelidir.

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