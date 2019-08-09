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Adana Belediyesi'nde üyenin ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan yanıt: Yeter lo

Şiveli konuşmasıyla sık sık gündeme gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, meclis toplantısında bir üyenin ek söz alma isteğine "Yeter lo" diyerek karşı çıktı.

Zeydan Karalar, "Niye ters ters bakıyün, hayrola?" çıkışı günlerce konuşulmuştu. Karalar, şiveli konuşmasıyla bir kez daha gündeme geldi.

"Yeter lo" yanıtı

CHP'li Başkan, Adana Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı olağan toplantısı 1. Oturumunda yaptığı konuşmada, başka bir üyenin ek söz alma talebine karşılık "Yeter lo" ifadelerini kullandı.

Karalar'ın bu ifadeleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

"Niye ters ters bakıyün hayrola" çıkışı

Karalar, daha önce de yine bir toplantı esnasında bir meclis üyesine "Niye ters ters bakıyün, hayrola?" diyerek espri yapmıştı.

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